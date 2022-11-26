Вице-президент Еврокомиссии считает, что беженцы из Украины останутся в Европе на долгие годы

Беженцы из Украины останутся в Европе на долгие годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беженцы из Украины останутся в Европе на долгие годы после окончания конфликта, об этом в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявила вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица.

По ее словам, страны, принимающие беженцев, такие как Германия и Польша, должны быть готовы к тому, что беженцы с Украины останутся там еще долгие годы после завершения конфликта.

Шуица подчеркнула, что «ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны». При этом добавила что, так не получится, «их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны».

Как сообщал сайт KP.RU, по данным ООН из Украины с начала конфликта в февраля этого года выехали 7,8 млн человек. В Россию прибыло 2,8 млн человек, что в 2 раза больше, чем в Польшу, в 3 раза больше, чем в Германию.