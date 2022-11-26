В Раде сообщили о жалобах киевлян на «пункты несокрушимости» Фото: REUTERS

В Киеве планируют проверить все «пункты несокрушимости» после жалоб столичных жителей, об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

«Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций привлекли народных депутатов «Слуги народа», - написал Арахамия.

Депутат пояснил, что в планах за выходные проверить полтысячи пунктов, провести актуализацию информации о них и решить все проблемы с оборудованием, логистикой и функционированием станций.

Как сообщал сайт KP.RU, 23 ноября 2022 года президент Украины Зеленский объявил о запуске проекта «Пункты Несокрушимости», так названы места, где украинцы могут получить помощь. В пунктах должно быть электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода и аптечки. Пункты должны быть оборудованы во всех областных и административных районах страны.

26 ноября 2022 года Зеленский выступил с критикой украинских чиновников за некачественную организацию «пунктов несокрушимости». В частности речь шла о главе Киева Виталии Кличко.