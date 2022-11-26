Зеленский раскритиковал работу Кличко и других украинских чиновников

Зеленский раскритиковал чиновников за недостатки в оборудовании "Пунктов несокрушимости". Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ряд украинских чиновников за некачественную организацию так называемых «пунктов несокрушимости». Речь идет о главе администрации Киева Виталии Кличко и других градоначальниках.

«По всей стране развернуты «пункты несокрушимости», но знаю, что, к сожалению, не везде местные власти поработали качественно», - цитирует Зеленского РИА Новости.

По словам Зеленского, больше всего жалоб на оснащение подобных пунктов поступает из Киева и призвал чиновников исправить ситуацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта «Пункты Несокрушимости» в среду 23 ноября. Так называются точки, где граждане Украины могут получить помощь. Предполагается, что в пунктах будет электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода и аптечки. Пункты предполагается оборудовать во всех областных и административных районах Украины.

Ранее сообщалось, что в Киевской области возводят фортификационные сооружения. Военные и гражданские инженеры возводят бетонные конструкции.

Тем временем жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы.

Ранее советник офиса Зеленского заявил, что население Киева некуда эвакуировать в случае ЧС.