На сватовском направлении отмечается, что украинцев почти уже нет Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и кременском направлениях в Луганской Народной Республике (ЛНР) на данный момент почти полностью состоят из иностранных наемников. Такое заявление в субботу, 26 ноября, сделал помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«На сватовском направлении, Кременная, Червонопоповка отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наемников», - приводит ТАСС слова помощник главы Чечни, который уточнил, что речь идет о кадровых военных непосредственно стран - членов блока НАТО

Алаудинов заявил, что причиной подобных кадровых перестановок были большие потери в рядах украинской армии. По его словам, основную массу наемников на сегодняшний день составляют поляки, которые заявляют, что они прибыли как добровольцы, однако, как заявляет помощник главы Чечни, они являются кадровыми военнослужащими Вооруженных сил (ВС) Польши.

Напомним, ранее сообщалось об ухудшении подготовки воюющих на стороне украинской армии иностранных наемников.