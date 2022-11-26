Мэр Горловки заявил, что ВСУ обстреляли храм Андрея Первозванного Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины в субботу произвели артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в городе Горловке, где было зафиксировано два прямых попадания, об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксированы два прямых попадания в храм Андрея Первозванного. Разбита крестильная, повреждены окна. Без пострадавших», - рассказал Приходько.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее украинские военные убили не менее 100 гражданских лиц в Херсоне, еще около 200 пропали без вести.

Кроме того, по сообщению администрации Новой Каховки от минометного обстрела военных Украины погибло четыре человека.

Вооруженные силы России высокоточными ударами в Харьковской области у Великих Хуторов уничтожили до 200 польских наемников.

Помимо этого войска России уничтожили более 100 наемников «иностранного легиона» на территории ДНР.