Умер Владимир Калиниченко, следователь Генпрокуратуры СССР, ставший прототипом героя сериала "Икра"

Старший следователь при Генпрокуратуре СССР Владимир Калиниченко не дожил ровно неделю до своего 75-летия, сообщил депутат Госдумы Хинштейн Фото: REUTERS

Старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко скончался в ночь на 26 ноября 2022 года. На следующей неделе ему должно было исполниться 75 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Трагическое известие. Сегодня ночью скончался легендарный советский следователь Владимир Калиниченко. До своего 75-летия он не дожил ровно неделю", - пишет депутат.

На Первом канале завершился сериал «Икра» в 2018 году. В основу сценария легло знаменитое «Рыбное дело» о коррупции в Министерстве рыбного хозяйства, которое прогремело в конце 1970-х. Прототипом главного героя стал следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко.

Сайт KP.RU провел интервью с Калиниченко, в котором он поделился своим впечатлением от картины: "Меня покоробило много вещей, - признался Калиниченко. - Работа следователя прокуратуры строится на тонкой психологической борьбе. Там нет ничего примитивного, как это показано в сериале. Я уж не говорю о мелочах".

Калиниченко отметил, что актер не понимает его героя. "Я - прообраз героя, почему актер со мной не повстречался? Я бы рассказал многие нюансы", - сказал старший следователь.