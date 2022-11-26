The Hill: решению конфликта на Украине может способствовать выход США из НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решению конфликта на Украине способствовал бы,в частности, выход США из состава Организации Североатлантического договора, написал заместитель генпрокурора при президенте Рейгане Брюс Файн в публикации для издания The Hill.

"Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО", - написал автор статьи.

Как считает Файн, в существовании НАТО после распада Советского Союза нет смысла. Также он добавил, что дальнейшее расширение блока явилось причиной текущего кризиса в Европе.

Ранее Зеленский публично назвал способ предотвратить конфликт на Украине. По его мнению, принятие страны в НАТО могло предотвратить конфликт на Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.