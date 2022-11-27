Эксперт посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Россиянам, собирающимся в загранпоездку, посоветовали купить доллары до 5 декабря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россиянам, планирующие зарубежные поездки в новогодние праздники, имеет смысл купить валюту до 5 декабря. Такой совет дал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Эксперт допустил повышение курса доллара в случае вступления новых ограничений ЕС в отношении российской нефтяной отрасли. Предполагается, что это ограничение ( введение потолка цен на российскую нефть) должно вступить в силу с 5 декабря.

«Я думаю, что если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», - сказал Григорьев в интервью радио Sputnik.

Если же вы не планируете зарубежную поездку на новогодние каникулы, то сайт KP.RU составил для вас список из 20+ полезных приложений для путешествий по России в 2022 году.

Ранее россиянам объяснили, как магазины сбывают подделки в «Черную пятницу». В Роспотребнадзоре рассказали, как сэкономить в «Черную пятницу» и не стать жертвой обмана.