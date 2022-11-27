Фото Ким Чен Ына с дочерью на публичном мероприятии появились в сети

Ким Чен Ын с дочерью Фото: REUTERS

Генсек КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью поприветствовал личный состав, внесший вклад в запуск баллистической ракеты "Хвасон-17", и даже сделал памятные фотографии. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын с дочерью Фото: REUTERS

В сообщении говорится, что лидер Северной Кореи сообщил, что ученые, технические специалисты и рабочие обороной промышленности, а также войска ядерного сдерживания они "убедили всех в возрастающем с каждым днем военном могуществе" государства и продемонстрировали свою "поразительную мощь".

Ким Чен Ын с дочерью Фото: REUTERS

Отметим, что дочь Ким Чен Ына появилась на публичном мероприятии со своим отцом только во второй раз. Она была одета в черное пальто с меховым воротником и часто улыбалась. Журналисты не упустили возможности сделать фото лидера КНДР с дочерью.

Ким Чен Ын с дочерью Фото: REUTERS

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты выдвинули гипотезу, что выходя в на публичные мероприятия в компании дочери Ким Чен Ын готовит корейцев и иностранных лидеров к своей преемнице.

Ким Чен Ын с дочерью Фото: REUTERS

Якобы сами фотографии с дочкой посылают множество "сигналов" населению, насчет того, кто, вероятно, станет новым "главой семьи" после отхода руководителя государства от дел. Эксперты полагают, что публичная демонстрация наследницы должна укрепить мнение в том, что даже после кончины нынешнего лидера КНДР, его семья будет крепко держать в своих руках Пхеньян.