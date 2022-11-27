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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:32

Володин анонсировал запрет суррогатного материнства для иностранцев в Росси

Госдума планирует принять соответствующий законопроект в декабре 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: REUTERS

Суррогатное материнство для иностранцев будет запрещено в России. Соответствующее заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в воскресенье, 27 ноября 2022 года.

"Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Такое решение примем в начале декабря".

Председатель нижней палаты российского парламента аргументировал это тем, что только за последние несколько лет из страны вывезено около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями.

По словам политика, зачастую такие младенцы становятся жертвами преступлений или попадают в однополые пары.

Как ранее писал сайт KP.RU, Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино. В ходе заседания Вячеслав Володин отметил, что данный закон принимается исключительно в интересах россиян.