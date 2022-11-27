Восемь человек погибли при сходе оползня на острове Искья в Италии

Последствия оползня в Италии Фото: REUTERS

Сход оползня в городе Казамиччола на итальянском острове Искья унес жизни восьми человек. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Его слова приводит телеканал SkyTg24.

Сальвини уточнил, что официально подтверждена смерть восьми человек. По его словам, поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Последствия оползня в Италии Фото: REUTERS

Напомним, оползень обрушился на жилые дома в Искье в субботу, 26 ноября 2022 года. В результате под огромным слоем грязи оказались погребены несколько зданий. На месте происшествия работают спасательные команды, а также сотрудники различных оперативных служб.

Последствия оползня в Италии Фото: REUTERS

Как ранее писал сайт KP.RU. количество погибших во время землетрясения в Индонезии возросло до 252 человек. Жертвами стихии стали жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5,1, располагался в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты.