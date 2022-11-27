Байден заглянул в окно к маленьким девочкам

Селфи девочек с подглядывающим Джо Байденом Фото: из соцсетей

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден во время визита на остров Нантакет в американском штате Массачусетс заглянул в окно к маленьким девочкам, которые его узнали и стали шумно привлекать внимание главы Белого дома. Об этом сообщает издание New York Post.

Юные американки не растерялись, и сделали несколько селфи с американским лидером. При этом в дом политика приглашать не стали, сделав фотографии через окно.

Поведение Джозефа Байдена понравилось далеко не всем американцам. Так, некоторые комментаторы обратили внимание, что, если бы на месте 80-летнего демократа оказался бы любой другой пожилой человек, его бы уже искала полиция. Также некоторые читатели признались, что фотографии выглядят "жутко".

Как ранее писал сайт KP.RU, Джо Байден решил пошутить во время своего выступления перед членами Корпуса морской пехоты в Северной Каролине на Дне благодарения. Президент США дал стоящим на сцене детям необычный совет - "можете пойти украсть тыкву".