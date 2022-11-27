В Народной милиции ЛНР заявили об уничтожении 85 военнослужащих ВСУ за сутки Фото: REUTERS

Силы Луганской народной республики уничтожили за прошедшие сутки 85 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в Народной милиции (НМ) ЛНР.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава, три танка, шесть бронетранспортеров, две артиллерийские установки, беспилотный летательный аппарат и 20 единиц специальной автомобильной техники», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В НМ ЛНР отметили, что украинские войска продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов республики. Так, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты Сватово и Нижняя Дуванка, выпустив по ним шесть снарядов калибра 155 мм. В результате были ранены два человека, повреждены 16 жилых домов, магазин,газопровод и линия электропередач.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Вооруженные силы России уничтожили на Южно-Донецком направлении три диверсионные группы украинских войск. Потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными.