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НовостиПолитика27 ноября 2022 11:57

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские войска потеряли более 50 военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины сорвали атаку украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Краснолиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что в результате артиллерийского огня подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Украинские войска потеряли при этом более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Народной милиции ЛНР заявили об уничтожении 85 военнослужащих ВСУ за сутки.

Между тем в США, что Россия может уничтожить Украину за один день без ядерного оружия