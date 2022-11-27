Российские войска сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины сорвали атаку украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Краснолиманском направлении нанесением упреждающего огневого поражения в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что в результате артиллерийского огня подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Украинские войска потеряли при этом более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Народной милиции ЛНР заявили об уничтожении 85 военнослужащих ВСУ за сутки.

Между тем в США, что Россия может уничтожить Украину за один день без ядерного оружия