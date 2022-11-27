Песков раскритиковал Европарламент за эмоции и огромный дефицит профессионализма Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европарламент основывает свою работу на эмоциях. Так он прокомментировал на принятую Европарламентом резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма".

По словам пресс-секретаря российского лидера, в последние несколько лет организация не питала особой любви к РФ, и Россия не принимала близко к сердцу его решения.

- Европарламент - такая организация, которая, скорее, основывает свою работу на эмоциях ... Для нас не секрет, что последние годы Европарламент не питал особой любви к нам. В ответ мы не питали особого желания принимать во внимание происходящее там. И, скажем так, принимать это близко к сердцу, - отметил Песков. Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

При этом он допустил, что "может, прозрение настанет".

23 ноября сайт KP.RU писал, что Европарламент подвел итоги голосования по резолюции о признании России "государством - спонсором терроризма". Согласно результатам, резолюцию поддержали 494 депутата, против выступили 58 и 44 представителя воздержались.

Стоит отметить, что причиной для резолюции послужило проведение РФ спецоперации на Украине. Однако, несмотря на реакцию части мирового сообщества, российская сторона не намерена менять свою позицию. Все цели будут достигнуты, а поставленные задачи выполнены, неоднократно заявляли власти.