Европарламент принял резолюцию о признании России "государством - спонсором терроризма"

Резолюцию поддержали 494 депутата из 596 членов Европарламента Фото: REUTERS

Европарламент подвел итоги голосования по резолюции о признании России "государством - спонсором терроризма", согласно которым депутаты проголосовали за признание нового статуса РФ. Информация об этом следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге, которая транслировалась на сайте парламента.

Резолюцию поддержали 494 депутата, против выступили 58 и 44 представителя воздержались. Всего проголосовало 596 парламентариев.

Причиной инициирования данного документа стало проведение Россией спецоперации (СВО) в Украине, против которой выступает большинство депутатов Европарламента по итогам голосования по резолюции.

Ранее анонсировалось, что Европарламент (ЕП) подготовил окончательный вариант резолюции о признании России "террористическим государством". Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Европарламента Дельфин Колард. Депутаты парламента запланировали провести голосование по резолюции на сессии в Страсбурге 23 ноября 2022 года.

Помимо общего решения европейских объединений, отдельные страны признаю статус России, как "террористический". Так, например, Сенат Польши принял резолюцию, где власти России названы "террористическим режимом".

Вместе с тем Эстония провела аналогичную процедуру. 18 октября 2022 года депутаты рийгикогу (парламента) Эстонии официально приняли решение о признании России "государством-спонсором терроризма".

Тем временем, официальная позиция России насчет проведения СВО не меняется, несмотря на возражения мирового сообщества. РФ решительно отказывается принимать замечание лидеров стран G20 по поводу проведения специальной военной операции (СВО) в Украине, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко считает, что у России есть все основания для проведения СВО, которые гарантируются 51 статьей Устава ООН о праве на самооборону. По его словам, Россия ранее уведомляла Совбез организации об этом.

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