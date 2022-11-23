Захарова предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма» Фото: пресс-служба МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала принятие Европарламентом (ЕП) резолюции о признании России «спонсором терроризма». Дипломат в шутку предложила признать ЕП «спонсором идиотизма».

«Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма». Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма», – написала она в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 23 ноября, ЕП подвел итоги голосования по резолюции о признании России «государством-спонсором терроризма», согласно которым депутаты проголосовали за признание нового статуса РФ. Резолюцию поддержали 494 депутата, против выступили 58, 44 парламентария воздержались. Причиной инициирования данного документа стало проведение Россией спецоперации на Украине.

Напомним, ранее Сенат Польши принял резолюцию, где власти России названы «террористическим режимом».