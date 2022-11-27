Лукашенко заявил об отсутствии российских ракет в воздухе в момент инцидента в Польше Фото: пресс-служба президента Белоруссии

В момент инцидента с падением ракет на границе Украины и Польши российских ракет не было в воздухе, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Имейте в виду: в этот момент, во время стрельбы С-300, в воздухе в эти минуты ничего российского не летало. Это же у наших границ, мы же видим всю Украину. У нас достаточно сил и средств – мы видим, что творится в воздухе», – заявил политик в эфире телеканала «Россия 1».

Как считает белорусский лидер, инцидент с падением ракет в Польше является свидетельством того, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает «заваруху и углубляет эскалацию» конфликта.

Напомним, 15 ноября на территории Польши взорвались две ракеты, погибли два человека. Российское Минобороны опровергло версию о том, что ракеты могли прилететь с территории России.

Сайт KP.RU разбирался, чьи ракеты упали в Польше и повод ли это для войны НАТО с Россией.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!