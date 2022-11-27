ВСУ обстреляли мирные кварталы Донецка, есть раненые Фото: REUTERS

27 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Донецк. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о повреждениях жилого фонда.

- Было минимум шесть прилетов. Попадания зафиксированы в районе "Донбасс-Арены". Есть попадание в крышу жилого дома, - сообщили в представительстве.

Согласно предварительной информации, огонь ведется из артиллерии натовского калибра 155 мм. Более подробная информация будет известна после проведения осмотра мест обстрела, пишет ТАСС.

Также в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР уточнили, что в результате обстрела со стороны украинских бойцов в Кировского районе Донецка ранена мирная жительница.

- На текущий момент при обстреле микрорайона Текстильщик зафиксированы ранения 3 мирных граждан, - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что украинские боевики обстреливали город Донецк "натовскими боеприпасами", которые были поставлены киевскому националистическому режиму в рамках западной военной помощи.

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