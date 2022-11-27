В Китае прошли митинги против жестких коронавирусных ограничений Фото: REUTERS

В нескольких городах Китая прошли митинги против жестких ограничений, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По информации BBC, в акциях протеста в Шанхае приняли участие несколько тысяч жителей. Они выдвигали антиправительственные лозунги, некоторые призвали председателя КНР Си Цзиньпина уйти в отставку.

Кроме Шанхая митинги прошли также в университетах Пекина и Нанкина, где против ковидных ограничений протестовали студенты.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний Пекина призвали жителей китайской столицы не покидать дома без острой необходимости в связи с новой масштабной вспышкой COVID-19.

Как писал сайт KP.RU, Китай вновь обновил антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения, за минувшие сутки в КНР COVID-19 заболел 39 791 человек. Это четвертый максимум подряд. Бессимптомно заболевание переносят 36 082 человека.