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НовостиЗдоровье27 ноября 2022 13:45

В Китае прошли митинги против жестких коронавирусных ограничений

В Шанхае в акциях протеста приняли участие несколько тысяч жителей, они призвали Си Цзиньпина уйти в отставку
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Китае прошли митинги против жестких коронавирусных ограничений

В Китае прошли митинги против жестких коронавирусных ограничений

Фото: REUTERS

В нескольких городах Китая прошли митинги против жестких ограничений, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По информации BBC, в акциях протеста в Шанхае приняли участие несколько тысяч жителей. Они выдвигали антиправительственные лозунги, некоторые призвали председателя КНР Си Цзиньпина уйти в отставку.

Кроме Шанхая митинги прошли также в университетах Пекина и Нанкина, где против ковидных ограничений протестовали студенты.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний Пекина призвали жителей китайской столицы не покидать дома без острой необходимости в связи с новой масштабной вспышкой COVID-19.

Как писал сайт KP.RU, Китай вновь обновил антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения, за минувшие сутки в КНР COVID-19 заболел 39 791 человек. Это четвертый максимум подряд. Бессимптомно заболевание переносят 36 082 человека.