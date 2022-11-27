Китай фиксирует антирекорд по заболеваемости коронавирусом четвертый день подряд

Число заражений коронавирусом в Китае продолжает расти Фото: REUTERS

Китай вновь обновил антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по делам здравоохранения, опубликованные в воскресенье, 27 ноября 2022 года.

Как следует из представленной статистики, за минувшие сутки в КНР заболел 39 791 человек. Это четвертый максимум подряд. Бессимптомно заболевание переносят 36 082 человека.

Наибольшее число заражений зафиксировано в провинции Гуандун, расположенной в южной части страны. В тройку лидеров по заболеваемости также вошли города Пекин и Чунцин.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее официальные власти Китая сообщили о 35 183 случаях заражения коронавирусной инфекции в стране. До этого два дня подряд также фиксировались максимумы - 32 943 и 31 656 заболевших COVID-19.

Напомним, китайские врачи утверждают, что причиной вспышки стал недостаточный уровень вакцинации населения против коронавируса в стране, а также отказ от отслеживания вторичных контактов зараженных инфекцией.