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НовостиПолитика27 ноября 2022 13:48

Видео последствий удара ВСУ по Донецку появилось в Сети

В частности, снаряды попали в многоквартирные жилые дома
София ГОНЧАРОВА
Видео последствий удара ВСУ по Донецку появилось в Сети

Видео последствий удара ВСУ по Донецку появилось в Сети

Фото: REUTERS

Очевидцы в сети делятся видео последствий удара ВСУ по Донецку 27 ноября 2022 года. В этот день ВСУ обстреляли мирные кварталы города, в результате пострадали люди и жилые здания.

На кадрах видно, что снаряды попали в многоквартирные жилые дома. Из-за случившегося в квартирах горожан выбиты окна. Также один из снарядов ВСУ попал по крыше жилого дома.

На улице можно заметить воронки от снарядов и их обломков, повалены деревья. Сейчас коммунальные службы пытаются привести город в порядок, убирая с улиц выбитые стекла и упавшие ветки.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) сообщили о повреждениях жилого фонда. Отмечается, что было минимум шесть прилетов. В частности, попадания зафиксированы в районе "Донбасс-Арены".

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