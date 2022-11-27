Видео последствий удара ВСУ по Донецку появилось в Сети Фото: REUTERS

Очевидцы в сети делятся видео последствий удара ВСУ по Донецку 27 ноября 2022 года. В этот день ВСУ обстреляли мирные кварталы города, в результате пострадали люди и жилые здания.

На кадрах видно, что снаряды попали в многоквартирные жилые дома. Из-за случившегося в квартирах горожан выбиты окна. Также один из снарядов ВСУ попал по крыше жилого дома.

На улице можно заметить воронки от снарядов и их обломков, повалены деревья. Сейчас коммунальные службы пытаются привести город в порядок, убирая с улиц выбитые стекла и упавшие ветки.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) сообщили о повреждениях жилого фонда. Отмечается, что было минимум шесть прилетов. В частности, попадания зафиксированы в районе "Донбасс-Арены".

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!