Жителей Германии предупредили о резком росте цен на электроэнергию с 2023 года Фото: REUTERS

В Германии начиная с 2023 года произойдет резкий скачок цен на электроэнергию, сообщают местные СМИ.

По информации журнала Der Spiegel, с января следующего года поставщик электроэнергии – компания Rheinenergie – начнет взимать с населения в Кёльне более чем в два раза больше. Как отмечается в сообщении, в связи с энергетическим кризисом все больше поставщиков пытаются компенсировать убытки за счет конечных потребителей.

Издание сообщает, что уже более 580 компаний в Европе объявили о повышении цен на базовые услуги в конце этого года, из-за чего пострадали уже около 7,3 миллиона домохозяйств. Рост цен в среднем составляет 60,5%.

Напомним, ранее глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральф Тислер предположил, что зимой в Германии возможны краткосрочные отключения электричества. По его словам, это будет связано с экономией и минимизацикй рисков, связанных с общим энергоснабжением.