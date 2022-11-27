Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«В пятницу из Международного аэропорта Грозный мы направили очередную группу добровольцев для участия в СВО», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заявил Кадыров, он горд добровольцами, решившими отправиться в зоне спецоперации. По его словам, они «полны отваги, мужества и патриотизма» и решили участвовать в СВО «по зову сердца».

Глава Чечни отметил, что для добровольцев созданы все условия для тщательной боевой подготовки, которая проходит на базе Российского университета спецназа. В Грозный приезжают добровольцы со всех регионов России, добавил Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября политик сообщил об отправке в зону проведения военной спецоперации в Донбассе личного состава батальона «Юг-Ахмат» и добровольцев.