Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 ноября 2022 14:51

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону спецоперации

В Грозном для добровольцев созданы все условия для тщательной боевой подготовки, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону спецоперации

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев из Чечни в зону спецоперации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная группа добровольцев из Чечни отправилась в зону проведения специальной военной операции на Украине, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«В пятницу из Международного аэропорта Грозный мы направили очередную группу добровольцев для участия в СВО», – написал политик в своем Telegram-канале.

Как заявил Кадыров, он горд добровольцами, решившими отправиться в зоне спецоперации. По его словам, они «полны отваги, мужества и патриотизма» и решили участвовать в СВО «по зову сердца».

Глава Чечни отметил, что для добровольцев созданы все условия для тщательной боевой подготовки, которая проходит на базе Российского университета спецназа. В Грозный приезжают добровольцы со всех регионов России, добавил Кадыров.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября политик сообщил об отправке в зону проведения военной спецоперации в Донбассе личного состава батальона «Юг-Ахмат» и добровольцев.