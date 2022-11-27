Bloomberg: Затягивание украинского конфликта перестанет приносить выгоду США Фото: REUTERS

Затягивание украинского конфликта в результате перестанет приносить выгоду США из-за издержек. Об этом в статье для Bloomberg предупреждает обозреватель Хэл Брэндс.

- Чиновники в Штатах уже начали задумываться о том, что американская сторона получила все возможные плоды от украинского кризиса, - считает эксперт.

По его мнению, со временем цена за ведение военных действий будет только расти. Так, Вашингтон больше не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут истощаться.

Еще одним негативным моментом является то, что при длительном кризисе вскроются проблемы, связанные с американской оборонной промышленной базой, отмечает Брэндс.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что политика Запада по изоляции России может в итоге привести к серьезным последствиям. В частности, это приведет к тому, что "цена будет бесконечной, и эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша".