WP: Немцы устали помогать украинским беженцам

Германия устала от украинских беженцев. Фото: REUTERS

Все больше рядовых немцев высказываются против помощи Киеву из-за увеличивающейся финансовой и социальной нагрузки от приема Германией украинских мигрантов. Об этом пишет издание Washington Post.

«По мере того, как приходит понимание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов, гостеприимство немцев по отношению к новым украинским беженцам ослабевает», — сказано в публикации.

Издание отмечает также, что немецкая нация после Второй мировой войны прививала себе антипатию к военному вмешательству, и поэтому решение правительства Германии отправить на Украину оружие «стало революционным изменением во внешней политике страны».

Тем временем украинцы, приехавшие в Польшу, чувствуют себя уже более уверенно, чем у себя на родине, и стремятся навязать жителям соседней страны свои правила. Об этом написал обозреватель издания Mysl Polska Аркадиуш Микса. Он также назвал поведение украинских беженцев «охотой на ведьм».

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