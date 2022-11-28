Guardian: надвигающиеся на Запад проблемы могут лишить Киев поддержки США и ЕС

ЕС и США могут перестать поддерживать Украину из-за грядущего гуманитарного и миграционного кризиса. Фото: REUTERS

США и Евросоюз могут прекратить поддерживать Украину на фоне «огромного гуманитарного и миграционного кризиса». Об этом пишет издание Guardian.

Обозреватель Саймон Тисдалл отмечает, что негативные последствия конфликта на Украине уже сказываются на западноевропейских странах, а темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляюся.

«А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди», — пишет Тисдалл.

Тем временем США бесстыдно наживаются на украинском конфликте.

Ранее представитель НАТО рассказал американским журналистам, что «малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.

Также стало известно, почему запад никак не может договориться о потолке цен на российскую нефть.