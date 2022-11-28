В США сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском

Украинские войска несут высокие потери в ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Так, 25 ноября в госпиталь поступили 50 раненных, а уже на следующие сутки - около 240 украинских военнослужащих, говорится в публикации. По данным издания, у них фиксируют осколочные и огнестрельные ранения, а также сотрясения мозга.

Американские журналисты со ссылкой на источник в Минобороны США уточняют, что Киев пытается компенсировать высокие потери отправкой подкрепления в район Артемовска.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации боевиков "иностранного легиона" в районе населенного пункта Часов Яр на территории ДНР. В результате удара уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.