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НовостиПолитика27 ноября 2022 12:00

Российские войска уничтожили еще около 100 наемников "иностранного легиона" в ДНР

Также поражены шесть единиц бронетехники
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВКС России уничтожили до сотни иностранных наемников в ДНР, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ

ВКС России уничтожили до сотни иностранных наемников в ДНР, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ

Фото: REUTERS

Воздушно-космические силы России нанесли удар по пунктам дислокации боевиков "иностранного легиона" в районе населенного пункта Часов Яр на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в сводке о ходе спецоперации на Украине, опубликованной в телеграм-канале Минобороны России в воскресенье, 27 ноября 2022 года.

В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.

Как ранее писал сайт KP.RU, двумя днями ранее в районе населенных пунктов Славянск и Северск уничтожены свыше сотни зарубежных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне украинской армии. Также поражены танк, две бронемашины и восемь автомобилей.

Напомним, в этот же день Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по трем пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области. В результате уничтожено до 200 иностранных наемников.