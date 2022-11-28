"Ъ": оборудование для "Северных потоков" планируется законсервировать

Оборудование для "Северных потоков" могут законсервировать Фото: REUTERS

Российская компания "Газпром" планирует законсервировать газоперекачивающее оборудование, которое использовалось для прокачки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников издания утверждает, что местами хранения станут компрессорные станции "Портовая" и "Славянская", что позволит в случае необходимости возобновить подачу газа в кратчайшие сроки.

В "Газпроме" от комментариев по этому поводу воздержались.

Напомним, что подрыв ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили "тренировки британских водолазов".

Как ранее писал сайт KP.RU, следователи обнаружили следы взрывчатых веществ на месте поврежденных газопроводов Nord Stream, что подтверждает факт диверсии, заявил прокурор Швеции.

Подтвердился факт обширных повреждений, а также обнаружены следы взрывчатого вещества и "иностранные объекты" вокруг места аварии. Все улики были "тщательно задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов".