Песков назвал высокие рейтинги Путина доказательством эффективной работы президента

Владимир Путин Фото: REUTERS

Традиционно высокие рейтинги президента России Владимира Путина говорят о том, что президент эффективно работает и его деятельность отвечает чаяниям россиян. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментируя результаты опросов о доверии российскому лидеру.

"Это такой феномен Путина - высокий уровень доверия населения, - уточнил пресс-секретарь главы государства. - Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей".

Дмитрий Песков уточнил, что Владимиру Путину действительно важно осознавать, что большинство россиян поддерживает его деятельность на посту президента.

Как ранее писал сайт KP.RU, 78,7% россиян доверяют российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 14 по 20 ноября 2022 года. Уровень доверия жителей страны главе государства за неделю он поднялся на 0,7 процентного пункта.