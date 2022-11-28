Совет Евросоюза включил обход санкций в список преступлений

Совет Евросоюза внес обход санкций в перечень преступлений Фото: REUTERS

Совет Европейского союза принял решение включить обход санкций в список преступлений. Соответствующая инициатива утверждена единогласно в понедельник, 28 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список "преступлений ЕС", включенных в договор о функционировании Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз возместит третьим странам ущерб, который будет причинен в результате санкций против России.

По словам Борреля, ЕС хотел бы решить проблему с влиянием санкций очень аккуратно. Дипломат подчеркнул, что ограничения не направлены против экономики третьих стран.