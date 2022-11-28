Лукашенко заявил о намерении встретиться с Путиным в ближайшее время Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

«В ближайшее время встретимся с президентом России. Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся», – сказал политик.

По мнению Лукашенко, для реализации планов по импортозамещению требуется еще «немного времени», а проблемы в экономике преодолимы.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября Путин провел беседу с Лукашенко после завершения неформального саммита глав стран СНГ. Диалог глав государств шел один на один и длился около часа.