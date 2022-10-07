Путин и Лукашенко пообщались около часа один на один

Путин и Лукашенко общались в течение часа один на один после завершения саммита глав СНГ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после завершения неформального саммита глав государств СНГ. Беседа глав государств шла один на один и длилась около часа. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Рабочий визит завершен. Один на один с президентом России общались около часа», - пишет Telegram-канал Пул Первого.

Напомним, неформальный саммит глав государств СНГ прошел в Санкт-Петербурге в пятницу 7 октября, в нем приняли участие президенты России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Подробности здесь на официальном сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ заявил, что хоть на Украине происходят трагические события, конфликты развиваются и между другими странами постсоветского пространства, и для них нужно выработать соответствующие меры по обеспечению стратегической безопасности.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаева о создании международной организации по продвижению русского языка под эгидой Содружества независимых государств.