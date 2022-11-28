В Польше заявили о пустеющих складах НАТО из-за помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Польши при НАТО Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM сообщил, что запасу военной техники на складах альянса уменьшаются в связи с оказываемой помощью Украине.

Шатковский пояснил, с чем связана на данный момент не очень активная передача странами НАТО вооружения Украине. По его мнению, "с одной стороны мы имеем дело с усталостью общественного мнения, а общественное мнение было решающим фактором во многих странах, если речь идет о политике по поддержке Украины".

Вторым моментом, который подчеркнул дипломат, является "опустошение складов военной техники, вооружения. И много стран уже с этим столкнулись – поддерживать минимальные возможности или будем дальше поддерживать Украину".

При этом посол отмечает, что генсек НАТО Столтенберг предлагает и дальше оказывать помощь Украине, несмотря на снижение военных запасов НАТО.

Шатковский сообщил, что "здесь генеральный секретарь идет довольно далеко в своих декларациях или призывах, так как утверждает, что в некоторых случаях намного существеннее для нашей безопасности передача техники Украине, чем поддержание определенных норм, например, предложенные североатлантическим альянсом, если речь идет о запасах военной техники".

Как сообщал сайт KP.RU, в настоящее время осталось десять государств-членов НАТО готовых продолжить поставки оружия на Украину. Оставшиеся страны или исчерпали свои возможности, или приближаются к этому. Отмечалось, что среди исчерпавших свой потенциал - это малые страны, а 20 из 30 членов НАТО "значительно исчерпали себя".

Кроме того, оружие, поставленное Финляндией на Украину, уже вернулось к финским бандитам, при этом количества этого оружия "хватит на десятилетия".

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.