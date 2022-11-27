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НовостиПолитика27 ноября 2022 1:41

Стало известно, сколько стран НАТО исчерпали возможности поставки вооружений Украине

NYT: две трети стран Североатлантического альянса исчерпали возможности поставок Киеву вооружений
Мария ПАВЛОВА
Две трети стран НАТО исчерпали потенциал для поставки оружия Украине.

Две трети стран НАТО исчерпали потенциал для поставки оружия Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только десять государств-членов НАТО готовы продолжать поставки вооружений Украине. Остальные страны или уже исчерпали возможности для военной помощи Киеву, или приближаются к этому, пишет New York Times.

"Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО "значительно исчерпали себя", — рассказал изданию источник в Североатлантическом альянсе, уточнив, что готовы оказывать военную помощь Украине и далее Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам. Причем, его в таком количестве, что "хватит на десятилетия", имеют организованные преступные сообщества не только в Финляндии, но и, фактически, всего севера Европы.

Военный обозреватель Баранец заявил, что зима поможет российским войскам уничтожить оружие НАТО на Украине.