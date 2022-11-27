Стало известно, сколько стран НАТО исчерпали возможности поставки вооружений Украине

Две трети стран НАТО исчерпали потенциал для поставки оружия Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только десять государств-членов НАТО готовы продолжать поставки вооружений Украине. Остальные страны или уже исчерпали возможности для военной помощи Киеву, или приближаются к этому, пишет New York Times.

"Малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО "значительно исчерпали себя", — рассказал изданию источник в Североатлантическом альянсе, уточнив, что готовы оказывать военную помощь Украине и далее Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам. Причем, его в таком количестве, что "хватит на десятилетия", имеют организованные преступные сообщества не только в Финляндии, но и, фактически, всего севера Европы.

Военный обозреватель Баранец заявил, что зима поможет российским войскам уничтожить оружие НАТО на Украине.