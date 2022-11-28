"Молдовагаз" устранила нарушения по оплате перед "Газпромом" за осевший в Украине газ

В "Газпром" уточнили, что речь идет о средствах за "осевший" в Украине газ Фото: REUTERS

Компания "Молдовагаз" выполнила все условия по оплате "Газпрому" текущих поставок российского газа в ноябре 2022 года. Об этом сообщил "Газпром" в своем телеграм-канале. Речь идет о средствах за осевший в Украине газ, который направлялся в Молдавию.

"В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову... «Газпром» оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты", - уточнили в компании. Напомним, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что газ, который "оседает" в Украине, является сбережениями и резервами республики.

Говоря о попытках "Газпрома" ослабить подачу газа в Молдавию, он подчеркнул, что это "уже привычный стиль угроз" по сокращению поставок газа. Однако политик подчеркнул, что Молдова уже имеет в хранилищах более 200 млн кубометров газа.

"Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость", - пишет Спыну.