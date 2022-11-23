Вице-премьер Молдавии Спыну назвал "осевший" газ в Украине резервами республики Фото: REUTERS

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что газ, который "оседает" в Украине, является сбережениями и резервами республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Для ясности, весь газ, поставляемый в Молдову, попадает в нашу страну. Весь газ, поставляемый на правый берег, оплачивается и будет оплачиваться нами. Те объемы газа, которые «Газпром» называет осевшими в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине", - пишет вице-премьер.

По его словам, действия "Газпрома" - "уже привычный стиль угроз" по сокращению поставок газа. Однако политик подчеркнул, что Молдова уже имеет в хранилищах более 200 млн кубометров газа.

"Давление, шантаж, угрозы больше не имеют места. Вместе мы зарабатываем свою энергетическую независимость", - пишет Спыну.

Вчера, 22 ноября 2022 года, специалисты "Газпром" зафиксировали "оседание" в Украине части российского газа, который предназначался Молдавии в соответствии с контрактами. Об этом сообщили в холдинге, уточнив, что с 28 ноября 2022 года компания начнет сокращать подачу газа через Украину, если транзитный дисбаланс сохранится.

Напомним, правительство Молдавии рассматривает варианты обращения в суд и взысканий с "Газпрома" компенсации за сокращение поставок газа в республику. Отмечалось, что имеют место проблемы с прокачкой газа через Украину. "Газпром" не смог увеличить поставки "голубого топлива" в Молдавию в ноябре 2022 года, сохранив их на уровне октября.

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