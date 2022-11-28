В организме Саакашвили обнаружили следы трех тяжелых металлов Фото: REUTERS

Анализы выявили в организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следы трех тяжелых металлов, сообщила врач и глава неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани.

«С большой вероятностью Саакашвили является жертвой интоксикации, мы ожидаем последующих подтверждений этого. Он подвергся пыткам, нечеловеческому обращению, и возможно, была попытка его отравления. В волосах выявлено три тяжелых металла», – сказала она в беседе с журналистами.

Джишкариани призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать политика и спасти ему жизнь.

Между тем адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что в организме у его клиента нашли мышьяк. По словам юриста, экс-президент Грузии в понедельник, 28 ноября, впервые за долгое время будет присутствовать на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы. Политик находится в тяжелом состоянии и прибудет в зал суда в специальном кресле, добавил адвокат.

Напомним, 7 ноября 2022 у бывшего президента Грузии предположительно диагностировали туберкулез и деменцию.