Врачи предварительно диагностировали у Саакашвили туберкулез и деменцию

Врачи диагностировали у Саакашвили туберкулез и деменцию Фото: REUTERS

У бывшего президента Грузии предположительно диагностированы туберкулез и деменция, сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

«Речь о предполагаемых диагнозах. Пока не установлено окончательно, мы ждем. В этом направлении ведется работа. Я подразумеваю деменцию и туберкулез, речь идет еще о 34 заболеваниях», – сказал представитель Саакашвили в беседе с грузинским изданием Interpressnews.

Напомним, в конце июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани сообщил, что его клиент уходит из политики. По словам адвоката, Саакашвили был намерен заняться здоровьем и спастись от возможной опасности и смерти.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, объявившей Саакашвили политзаключенным, атакой на грузинское государство.

Как писал сайт KP.RU, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. В отношении бывшего грузинского лидера было возбуждено сразу четыре уголовных дела.