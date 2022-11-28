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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 10:48

ФСБ предотвратила серию терактов украинских спецслужб в Запорожской области

Террористы готовили взрывы в людных местах
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили подготовку серии терактов в Запорожской области, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города», – сказали в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, двое из задержанных ранее уже были судимы за тяжкие преступления на Украине. В ходе допроса они признались, что готовили теракты по заданию украинских спецслужб. У них были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также два пистолета с боеприпасами и граната с запалом. В настоящее время злоумышленников доставили в Москву, в их отношении возбуждены уголовные дела.

Как писал сайт KP.RU, ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток».