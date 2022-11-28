В США легкомоторный самолет врезался в ЛЭП и оставил без электричества 85 тысяч жителей штата Мэриленд Фото: REUTERS

Легкомоторный самолет влетел в линию электропередачи (ЛЭП) в округе Монтгомери штата Мэриленд, США, 27 ноября 2022 года из-за чего без электричества остались около 85 тыс. жителей. Об этом сообщила энергетическая компания Pepco. Пилот и пассажир провисели около семи часов, прежде чем их сняли пожарные. "Мы подтвердили, что частный самолет врезался в линии электропередачи компании в округе Монтгомери, штат Мэриленд, что привело к отключению электричества у примерно 85 тысяч потребителей во всем округе", - заявили в компании.

Согласно информации телеканала CBS, на борту самолета находилось два человека. Пилот и пассажир провисели около семи часов на высоте 30 метров до того, как их удалось спасти и госпитализировать. Пожарные службы уточнили, что оба участника аварии серьезно пострадали от увечий и переохлаждения.

"Мы восстановили электроснабжение для всех клиентов, которых затронуло произошедшее сегодня вечером. Мы продолжаем стабилизировать энергетическую инфраструктуру на месте происшествия и проводим полную оценку ущерба перед началом ремонтных работ", - отметила компания в своем последнем сообщении.

Напомним, в городе Хадыженск, Краснодарский край, произошло крушение параплана с мотором на легковой автомобиль, в результате которого погибло два пилота.