Российские войска уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по бригаде украинских войск в Днепропетровской области, уничтожив более 100 военнослужащих, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих», – сказал он на брифинге.

Кроме того, российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины атаковать на Купянском направлении, уничтожив более 50 солдат противника, и нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ на Красно-Лиманском направлении, где украинские войска потеряли более 30 человек. Также ВС России ликвидировали более 130 военнослужащих ВСУ на на Артемовском и Южно-Донецком направлениях.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска.