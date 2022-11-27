Российские войска уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска Фото: REUTERS

Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для реактивных систем залпового огня HIMARS рядом с Днепропетровском, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе города Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», – сказал генерал-лейтенант на брифинге.

Также российские уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки Вооруженных сил Украины «Запорожье» в районе населенного пункта Разумовка Запорожской области, добавил представитель Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России уничтожили в Запорожской области пункт дислокации националистов, а также большой склад с боеприпасами HIMARS в районе населенного пункта Кушугум.

Напомним, в начале ноября российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Днепропетровской области.

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