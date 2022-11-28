Аварийные отключения света начались по всей Украине 28 ноября 2022 года

На фоне дефицита электроэнергии часть Украины погрузилась во мрак Фото: REUTERS

По всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии в понедельник, 28 ноября 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале государственной энергетической компании "Укрэнерго".

Энергетики уточнили, что причиной перебоев в подаче электричества стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.

Дефицит мощности составляет 27%, но он продолжит расти в связи увеличением потребления на фоне ухудшения погодных условий, уточнили в "Укрэнерго".

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине ноября председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Киевской области и некоторых других регионах Украины сложилась крайне тяжелая ситуация с энергоснабжением.

По его словам, украинская энергосистема с 10 октября получила столь крупные повреждения, которых не испытывала ни одна энергетическая система. В частности, серьезно поврежден один из важнейших объектов энергосистемы, утверждает Кудрицкий.