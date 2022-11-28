Reuters: Армия Турции ждет решения Эрдогана о начале наземной операции в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Турции практически завершили все подготовительные мероприятия для начала наземной операции в Сирии, сейчас они ждут лишь решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом со ссылкой на турецких чиновников сообщает агентство Reuters.

- Турецким ВС понадобится несколько дней, чтобы окончательно подготовиться к операции. До ее начала осталось не так много. Теперь это (решение о начале операции) зависит от президента, - сообщил один из источников.

Также уточняется, что целями операции станут города Манбидж, Кобани и Телль-Рифат, чтобы создать единую зону между различными территориями Сирии, перешедшими под контроль Анкары с 2016 года.

Источники агентства намекнули, что решение о начале операции может быть принято в ходе заседания кабмина 28 ноября.

Ранее сайт KP.RU писал, что российская сторона на переговорах в Астане попыталась удержать Турцию от проведения операции на севере Сирии и Ирака. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, РФ считает, что в этом случае может произойти серьезная эскалация насилия, не только в регионе севера-востока Сирии, но и в целом в ближневосточном регионе.