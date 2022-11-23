Россия попыталась удержать Турцию от проведения операции на севере Сирии и Ирака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона на переговорах в Астане попыталась удержать Турцию от проведения операции на севере Сирии и Ирака, сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы воспользовались астанинской площадкой для того, чтобы постараться убедиться их в том, чтобы воздержаться от проведения полномасштабных наземных операций. По-прежнему считаем, что в этом случае может произойти серьезная эскалация насилия, не только в регионе севера-востока Сирии, но и в целом в ближневосточном регионе», – рассказал он на пресс-конференции.

Дипломат высказал надежду, что доводы Москвы будут услышаны турецкими властями и они найдут другие решения своей проблемы.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в Министерстве обороны Турции заявили, что в рамках операции «Коготь-меч» Анкара нанесла удары по курдским районам на севере Ирака и Сирии. В военном ведомстве также заявили, что целью операции является нейтрализация РПК, а также Союза общин Курдистана (ККК) и Отрядов народной самообороны курдов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Анкара начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики.

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