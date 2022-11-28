Пушилин сообщил об успехах в наступлении под Артемовском: Ситуация близка к окружению

Денис Пушилин
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска имеют определенный успех в наступлении под Артемовском (Бахмут), который расположен к северу от Горловки.
При этом политик уточнил, что пока ситуация остаётся сложной.
- По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения ... продвигаются вперед. ... Есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка, - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" .
Напомним, в начале октября этого года Пушилин сообщал, что Союзные силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных добиваются определенных успехов на Артемовском направлении, в том числе в самом Артемовске. По его словам, одной из основных задач является пресечение обстрелов мирных жителей со стороны ВСУ.
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