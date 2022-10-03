Глава ДНР Пушилин сообщил об успехах союзных сил на Артемовском направлении

Денис Пушилин Фото: REUTERS

Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российских военных добиваются определенных успехов на Артемовском направлении, в том числе в самом Артемовске. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 3 октября 2022 года.

"Для нас немаловажным является освобождение на Артемовском направлении, - уточнил Пушилин. - И там союзные силы тоже добиваются определенного успеха, есть дополнительные успехи непосредственно по самому городу Артемовск".

По его словам, одной из основных задач является пресечение обстрелов мирных жителей донецких населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник использует для этой цели тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и реактивные системы залпового огня, констатировал глава ДНР.

Как ранее писал сайт KP.RU, днем ранее министерство обороны России сообщило, что ВСУ понесли серьезные потери на Краснолиманском направлении под ударами российской авиации. По данным ведомства, потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты.

Напомним, командование ВСУ заявило о бесполезности полученных от Соединенных Штатов реактивных систем залпового огня HIMARS в боях за Артемовск. Украинские венные пришли к выводу, что союзные силы успешно адаптировались к появлению у противника западных РСЗО.