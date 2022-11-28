Венгрия одобрила присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО пока не одобрили только Венгрия и Турция Фото: REUTERS

Глава правительство Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter. Информации об официальном подписании ратификации по вступлению со стороны Венгрии пока не было.

"Мы поддерживаем прием в НАТО Швеции и Финляндии", - пишет политик.

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО из всех 30 стран альянса пока не одобрили только Венгрия и Турция.

Глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявлял ранее, что Финляндия и Швеция не выполнили условия Турции, необходимые для вступления в НАТО.

Напомним, основное требование Турции, которое не раз озвучивалось представителями страны, выдать 73 члена Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" и Отрядам народной самообороны, которые, по мнению Анкары, укрываются в Швеции и Финляндии. Власти Турции обвиняют этих людей в террористической и подрывной деятельности против страны. Только после выполнения этих требований Анкара готова дать свое согласие.

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